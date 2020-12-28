«Я хочу на Гавайи»: Бьянка похвасталась шикарной загорелой грудью в бикини

Певица Бьянка в Instagram похвасталась красивым архивным кадром с отдыха. На снимке она запечатлена в зеленом купальнике. Исполнительница демонстрирует свои прекрасные загорелые формы. Звезда, которой в этом году исполнилось 35 лет, надо отметить, великолепно выглядит.

«Я хочу на Гавайи», — подписала она кадр.

«Просто огонь. Холод всем надоел. Тоже хочу на отдых», «Зачем Гавайи, если есть Мальдивы. Там почти круглый год можно плавать в океане», «Фигура на загляденье. Красивая Бьянка. Обязательно поедешь. Всему свое время», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Бьянка не смогла обрести счастье в своем первом браке. В феврале 2018 года звезда сообщила, что помолвлена с гитаристом своей команды Романом Безруковым. Летом того же года они сыграли красивую свадьба. Правда, счастье пары длилось недолго. Уже в конце 2018 года Бьянка объявила, что с мужем они решили развестись. О новом мужчине в своей жизни она пока не сообщала.

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