По стопам Михалковой: Юрьева из «Уральских пельменей» полностью обнажилась ради эффектного кадра

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в сторис Instagram разместила крайне откровенную фотографию. На снимке она полностью обнажена. Юмористка закрыла руками и коленями все самое пикантное. При этом звезда шоу «Уральские пельмени» улыбается на снимке и буквально светится от счастья.

Отметим, что Илана Юрьева после ухода из шоу Юлии Михалковой чуть больше года назад стала новым лидером среди женской части коллектива. Именно на ней сейчас лежит дополнительная ответственность и нагрузка на выступлениях.

Кстати, Юлия Михалкова часто на своей страничке в соцсети размещает откровенные фотографии. А вот Юрьева раньше в этом замечена не была.

Юмористы из шоу «Уральские пельмени» из-за пандемии были лишены в течение полугода возможности выступать перед своими многочисленными поклонниками. Не так давно они вернулись к концертной деятельности. Правда, пока количество выступлений ограничено.

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