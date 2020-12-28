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Звездный гость

По стопам Михалковой: Юрьева из «Уральских пельменей» полностью обнажилась ради эффектного кадра

Юмористка не постеснялась разместить в социальных сетях откровенную фотографию.

По стопам Михалковой: Юрьева из «Уральских пельменей» полностью обнажилась ради эффектного кадра
Илана Юрьева. Фото: instagram.com/ilana7788/

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в сторис Instagram разместила крайне откровенную фотографию. На снимке она полностью обнажена. Юмористка закрыла руками и коленями все самое пикантное. При этом звезда шоу «Уральские пельмени» улыбается на снимке и буквально светится от счастья.

Илана Юрьева
Илана Юрьева. Фото: instagram.com/ilana7788/

Отметим, что Илана Юрьева после ухода из шоу Юлии Михалковой чуть больше года назад стала новым лидером среди женской части коллектива. Именно на ней сейчас лежит дополнительная ответственность и нагрузка на выступлениях.

Кстати, Юлия Михалкова часто на своей страничке в соцсети размещает откровенные фотографии. А вот Юрьева раньше в этом замечена не была.

Юмористы из шоу «Уральские пельмени» из-за пандемии были лишены в течение полугода возможности выступать перед своими многочисленными поклонниками. Не так давно они вернулись к концертной деятельности. Правда, пока количество выступлений ограничено.

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