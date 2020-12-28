«Я была не очень хорошей мамой»: жену Алека Болдуина затравили в социальных сетях

27 декабря жена голливудского актера Алека Болдуина, 36-летняя Хилария вышла в Instagram, чтобы объявить, что она берет большой перерыв в социальных сетях. Поводом для этого стали частые спекуляции в Интернете по поводу ее происхождения и культурной идентичности. В ряде аккаунтов появилась информация, что женщина лишь выдает себя за испанку. Якобы в одних интервью она не знала, как произносятся те или иные английские слова, а в других говорила по-английски без всякого акцента.

Хилария отреагировала на эти разговоры серьезно и записала видео, в котором еще раз рассказала свою историю. По словам жены известного актера, она родилась в Бостоне и все детство провела переезжая из США в Испанию и обратно. В итоге ее родители, брат и сестра остались жить в Испании, а она решила осесть в Штатах. Но в своей новой семье женщина поддерживает обе культуры, ее с Болдуином дети говорят на двух языках.

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Однако остановить интернет-троллей оказалось не так просто. В итоге Хилария устала от споров и провокаций и объявила, что на долгое время покинет соцсети.

«Я собираюсь вернуться к своей семье, потому что я была не очень хорошей мамой, тратящей много времени на это. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое. Я люблю вас и собираюсь надолго отписаться», — сказала она в «сториз».

Напомним, что инструктор по йоге Хилария Болдуин родила своему мужу пятерых детей, в том числе и в 2020 году. Женщина известна тем, что каждый раз очень быстро приводит свое тело в форму после родов. Подписчики, ценящие ее как фитнес-блогера, несомненно будут огорчены отсутствием звездной мамы в социальных сетях.

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