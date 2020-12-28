«Мамочка моя»: Мария Миронова показала на архивной фотографии молодую Екатерину Градову

Как отметила актриса, ее родительница очаровательная, милая и очень красивая женщина.

Актриса Мария Миронова в сторис Instagram показала фотографию своей мамы в молодости. На снимке ей, судя по всему, чуть больше двадцати лет. Напомним, что родительницей звезды является известная актриса Екатерина Градова. На кадре она получилась невероятно красивой и юной.

«Мамочка моя. Очаровательная, красивая и милая», — подписала фотографию Мария Миронова.

Напомним, что отцом Марии является известный актер Андрей Миронов. Он ушел из жизни в далеком 1987 году, но до сих пор его роли с любовью вспоминают поклонники.

У Екатерины Градовой есть также приемный сын Алексей Суховерков. Она вместе со вторым мужем, физиком-ядерщиком Игорем Тимофеевым, взяла его много лет назад из детского дома. Также у Екатерины Градовой, которой в этом году исполнилось уже 74 года, двое внуков. Это дети Марии Мироновой Андрей Удалов-Миронов и Федор, который появился на свет в сентябре 2019 года.

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