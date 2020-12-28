«Куда без этого»: Анастасия Решетова в белом купальнике нырнула после бани в ледяную купель

Модель Анастасия Решетова в сторис Instagram поделилась кадрами своего отдыха с давней подругой — актрисой Натальей Рудовой. Девушки, судя по всему, сходили в баню. На записи можно увидеть, как разгоряченная Анастасия Решетова в белом купальнике ныряет в ледяную купель. У девушек, возможно, это давняя традиция.

«Куда без этого», — кратко подписала Анастасия Решетова видеозапись.

Напомним, что несколько месяцев назад модель стала одинокой. Она рассталась с рэпером Тимати, от которого чуть больше года назад родила сына Ратмира.

Не так давно модель объяснила, почему они с музыкантом не смогли быть вместе. По словам Решетовой, рэпер не смог смириться с тем, что не он теперь в их доме главный мужчина. Модель много времени уделяла ребенку, и Тимати это, судя по всему, не очень нравилось. Он привык сам всегда быть в центре внимания. Также она заметила, что больше не собирается искать принца на белом коне. Звезда не ставит крест на своей личной жизни и мечтает встретить в будущем любимого мужчину.

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