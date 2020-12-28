«Копалась в старых фото»: Поклонская в просвечивающем платье нашла кадр с Королевой и Тарзаном

Как отметила депутат Госдумы, возможно, у нее в архивах есть снимок и с нынешним президентом Украины.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в Instagram разместила уникальный кадр, который был сделан, судя по всему, много лет назад. На фотографии она запечатлена в просвечивающем платье с певицей Наташей Королевой и ее мужем бодибилдером Тарзаном.

«Вау! Копалась в старых фото и нашла. Еще покопаюсь, может, и с президентом Украины найду», — пошутила она, намекая на бывшего актера, а ныне главу соседнего государства Владимира Зеленского.

«Наташа — просто няша. Хороша Наташа», «Интернет говорит, что Поклонская выше Королевой на 9 сантиметров, а здесь наоборот. Хотя, может, Королева на каблуках», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что ранее Наталья Поклонская занимала пост прокурора Крыма. Она и сейчас достаточно частый гость на полуострове, где у нее живут родители.

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