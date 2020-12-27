«Горячий шоколад»: Валентина Рубцова не постеснялась продемонстрировать стройную фигуру в купальнике

Исполнительница роли Тани в сериале «Универ», несмотря на возраст, еще способна взбудоражить сердца своих поклонников откровенными фото. Недавно Валентина Рубцова разместила в своем аккаунте фотографию в купальнике. Пляжный наряд подчеркнул подтянутую фигуру актрисы.

Артистка выбрала темно-коричневый кружевной закрытый купальник. Однако фанаты знаменитости ничуть не расстроились, не увидев крошечного бикини. Подписчики уверены, что Валентина очаровательна на все 100%. Они написали слова восхищения в комментариях под фото:

«Вы как умудряетесь в наше время держать себя в такой немыслимо потрясающей форме? В чем секрет? Где логика?», «Точно огонь!», «Просто горячий шоколад!».

А некоторые и вовсе не узнали Рубцову:

«Вау! Нужно почаще раздеваться», «Когда узнал, что вам за 40, был в шоке. Я бы вам и 30 не дал», «Ой, как неожиданно вас увидеть в таком откровенном наряде».

Сама Рубцова не видит в таких снимках ничего провокационного:

«Я думаю, по-настоящему красивые женщины, раздеваясь, испытывают не стыд, а торжество — они получают в этот момент награду за все свои диетические муки, — заявила Рубцова».

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