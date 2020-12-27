Мама и дочь: Кейт Миддлтон в бордовом пальто прогулялась с принцессой Шарлоттой

Новогодние образы Кейт Миддтон заслуживают отдельного внимания. Герцогиня Кембриджская знает толк в модных нарядах, хотя как отметил ранее эксперт портала Teleprogramma.pro Сергей Никулин, все ее образы – продуманный маркетинговый ход.

В рождественские праздники Кейт была замечена на прогулке с принцессой Шарлоттой в бордовом пальто с меховым воротником. Тонкий ремень на талии и рукавах добавлял изюминки строгому образу. Аутфит она дополнила клатчем из замши в такой же цветовой гамме. А дочь нарядила в черное А-образное пальто и яркие колготки.

Напомним, что у Кейт и принца Уильяма также подрастают двое сыновей. Это 7-летний принц Джордж и 2-летний принц Луи. Недавно стало известно, что Миддлтон всех своих детей с раннего детства учит проявлять любовь на публике и всегда держаться за руки.

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