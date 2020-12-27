«Всего себя»: Екатерина Волкова отмечает приближение Нового года зажигательными танцами

Артистка Екатерина Волкова с юмором подходит к любому делу. Актриса привыкла играть комедийные роли в театре и в кино, поэтому и в общении с домашними знаменитость предпочитает не унывать, а вместе наслаждаться каждым мгновением. Недавно на странице Волковой появился новый пост. Исполнительница роли Веры Ворониной в сериале «Воронины» опубликовала яркий танец, который исполнила с мужем Андреем Карповым и дочерью Елизаветой.

Екатерина облачилась в черное приталенное платье с квадратным вырезом на декольте. Наряд очаровал поклонников Волковой бархатной фактурой и рукавами-фонариками. На ноги актриса надела классические лодочки на ультратонкой шпильке. Девятилетняя дочь знаменитости отдала предпочтение пышному струящемуся платью в пол изумрудного цвета. А муж артистки выбрал черный костюм из бархатной ткани.

Семья танцевала от души. Это не могли не заметить фанаты Волковой:

«Какие вы крутые!», «Огонь! Какие вы забавные», «Какие вы красивые! Сразу новогоднее настроение появилось».

Сама Екатерина оставила следующий комментарий:

«Люди делятся на два типа: тех, кто спокойненько пританцовывает на празднике и тех, кто отдает всего себя энергии танца».

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