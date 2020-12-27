«Джиган померещился»: Павел Прилучный сбрил волосы перед Новым годом

33-летний актер Павел Прилучный поделился в Instagram видео, в котором стилист обрил его под ноль. Звезда кино некоторое время дурачится с безволосой головой под забавную музыку, а затем на него надевают специальный парик, который придает мужчине кудрявый вид. Очевидно, такое преображение нужно артисту для новой роли, а от своих волос он отказался, чтобы удобнее было «надевать» новую прическу.

Поклонники Прилучного восприняли его новый образ с юмором. «Павел, да вы Элвис», «Локоны страсти, локоны любви», «Джиган померещился», — такие комментарии появились под роликом. Эти забавным видео актер поздравил фанатов с наступающим Новым годом и получил множество поздравлений в ответ.

Напомним, что недавно актер развелся со своей женой Агатой Муцениеце. У пары есть двое общих детей: семилетний сын Тимофей и четырехлетняя дочка Мия. Старший наследник экс-супругов уже ходит в школу. Как и дети шоумена Максима Галкина — двойняшки Гарри и Лиза, он стал первоклассником.

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