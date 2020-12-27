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«Любимые»: Лена Летучая составила список атмосферных фильмов к Новому году

42-летняя телеведущая с мужем приготовились к праздникам.

«Любимые»: Лена Летучая составила список атмосферных фильмов к Новому году
Лена Летучая с мужем Юрием Анашенковым и любимым питомцем. Фото: Instagram.com/elenapegas

Ведущая программы «Детки-предки» с нетерпением ждет новогодней ночи. А пока Лена Летучая создает уют и настоящую зимнюю сказку у себя дома. Знаменитость вместе с мужем — бизнесменом Юрием Анашенковым украсили гостиную и нарядили елку. Об этом Летучая рассказала в своем микроблоге.

Телеведущая разместила фото новогоднего дерева. Несмотря на то, что некоторые знаменитости отказались использовать в украшении красные и золотые цвета, Летучая не побоялась прогневить символ наступающего года и смело повесила на елку большие красные шары. А под ветками можно было увидеть фигурки Деда Мороза и человечков в красных колпаках. Также бывший «инспектор» программы «Ревизорро» разожгла камин. Его супруги засыпала ветками и заставила свечами и статуэтками.

Также журналистка назвала свой топ-6 фильмов для создания новогоднего настроения. Туда вошли:

  1. «Реальная Любовь»;
  2. «Один дома»;
  3. «Отпуск по Обмену»;
  4. «Карнавальная ночь»;
  5. «Дневник Бриджет Джонс»;
  6. «Вечера на Хуторе близ Диканьки».

Поклонники Лены Летучей остались в восторге от атмосферы праздника, царящей в доме телеведущей:

«Отличная елка», «Какая красота!», «Такое жизнерадостное и позитивное фото».

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