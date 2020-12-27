«Любимые»: Лена Летучая составила список атмосферных фильмов к Новому году

Ведущая программы «Детки-предки» с нетерпением ждет новогодней ночи. А пока Лена Летучая создает уют и настоящую зимнюю сказку у себя дома. Знаменитость вместе с мужем — бизнесменом Юрием Анашенковым украсили гостиную и нарядили елку. Об этом Летучая рассказала в своем микроблоге.

Телеведущая разместила фото новогоднего дерева. Несмотря на то, что некоторые знаменитости отказались использовать в украшении красные и золотые цвета, Летучая не побоялась прогневить символ наступающего года и смело повесила на елку большие красные шары. А под ветками можно было увидеть фигурки Деда Мороза и человечков в красных колпаках. Также бывший «инспектор» программы «Ревизорро» разожгла камин. Его супруги засыпала ветками и заставила свечами и статуэтками.

больше по теме Грибная икра: Пегова показала свой необычный завтрак Актриса вместе с дочкой в настоящий момент отдыхает в санатории.

Также журналистка назвала свой топ-6 фильмов для создания новогоднего настроения. Туда вошли:

«Реальная Любовь»; «Один дома»; «Отпуск по Обмену»; «Карнавальная ночь»; «Дневник Бриджет Джонс»; «Вечера на Хуторе близ Диканьки».

Поклонники Лены Летучей остались в восторге от атмосферы праздника, царящей в доме телеведущей:

«Отличная елка», «Какая красота!», «Такое жизнерадостное и позитивное фото».

Смотрите также: