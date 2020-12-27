Последний выпуск «Жизни других» в 2020 году: Жанна Бадоева выяснит, как живут в…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Новогоднее напутствие от певицы Аниты Цой
Видео

«До чего же хороша!»: Горбань в секси бикини затмила Брежневу дерзким декольте

Экс-солистка группы «ВИА Гра» одной из первых восхитилась роскошной фигурой Марии.

«До чего же хороша!»: Горбань в секси бикини затмила Брежневу дерзким декольте
Мария Горбань и Дмитрий Нагиев. Фото: Instagram.com/gorban_masha

Маша Горбань, как говорят ее фолловеры, девушка не промах. Она активно снимается в комедиях и рекламных роликах вместе с шоуменом Дмитрием Нагиевым. Последний, к слову, даже шутил о том, что его экранная «жена» очень и очень жадна до денег. Якобы Мария готова работать на износ только бы обеспечить себе безбедное будущее. К таким замечаниям Горбань относится с юмором. Девушка не скрывает, что пока продюсеры и режиссеры приглашают ее на пробы было бы глупо отказываться от ролей.

Любит Маша не только работать, но и отдыхать. А это она умеет! Стоит только посмотреть на свежие снимки актрисы в Instagram. На пляже Горбань выгуляла новый купальник, чем и привлекла внимание верных почитателей. Одной из первых красотой и изящной фигурой Марии восхитилась экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева.

«Там, куда притягивается мой взгляд — нет никакой худобы», — отметила певица.

Многие поклонники Маши подхватили слова возлюбленной музыкального продюсера Константина Меладзе, уточнив, что актриса из сериала «Кухня» затмила Веру своим шикарным бюстом.

Актриса Мария Горбань
Мария Горбань в секси бикини засветила аппетитную грудь. Фото: Instagram.com/gorban_masha

«До чего же хороша!!», «Неужто такому декольте позавидовала и Брежнева?!», «Нагиев точно в отключке!!», «Притягательная красотка», «Мечтаю о таком месте, белая зависть!!», «Ох, нам бы на этот песочек», «Шикарная!!», «Восхитительная», — отметили поклонники.

Смотрите также:

Тэги

Дмитрий Нагиевестественная красотаЗвездный стильКрасота вне возрастаМария Горбаньмода и стильНовости googleСериал «Кухня»