«До чего же хороша!»: Горбань в секси бикини затмила Брежневу дерзким декольте

Маша Горбань, как говорят ее фолловеры, девушка не промах. Она активно снимается в комедиях и рекламных роликах вместе с шоуменом Дмитрием Нагиевым. Последний, к слову, даже шутил о том, что его экранная «жена» очень и очень жадна до денег. Якобы Мария готова работать на износ только бы обеспечить себе безбедное будущее. К таким замечаниям Горбань относится с юмором. Девушка не скрывает, что пока продюсеры и режиссеры приглашают ее на пробы было бы глупо отказываться от ролей.

Любит Маша не только работать, но и отдыхать. А это она умеет! Стоит только посмотреть на свежие снимки актрисы в Instagram. На пляже Горбань выгуляла новый купальник, чем и привлекла внимание верных почитателей. Одной из первых красотой и изящной фигурой Марии восхитилась экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева.

«Там, куда притягивается мой взгляд — нет никакой худобы», — отметила певица.

Многие поклонники Маши подхватили слова возлюбленной музыкального продюсера Константина Меладзе, уточнив, что актриса из сериала «Кухня» затмила Веру своим шикарным бюстом.

«До чего же хороша!!», «Неужто такому декольте позавидовала и Брежнева?!», «Нагиев точно в отключке!!», «Притягательная красотка», «Мечтаю о таком месте, белая зависть!!», «Ох, нам бы на этот песочек», «Шикарная!!», «Восхитительная», — отметили поклонники.

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