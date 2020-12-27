«Для замечательной актрисы»: Ксенофонтова поздравила Захарову с Новым годом

Исполнительница роли Элеоноры Андреевны Галановой в последнее время радует своих коллег и близких тематическими подарками к Новому году. Недавно актриса поздравила с наступающими праздниками актрису Елену Захарову.

Ранее Елена Ксенофонтова рассказывала, что пробует себя в роли елочного дизайнера. Во время пандемии многим пришлось сменить специальность или повысить квалификацию. Ксенофонтова решила, что сможет зарабатывать на елочном бизнесе. Однако зелеными пока остаются только иголки на дереве, а не купюры в кошельке актрисы. Зато коллеги знаменитости дают только положительные комментарии работам Елены.

«Специально для замечательной актрисы Елены Захаровой и ее очаровательной доченьки», — написала в комментариях к публикации Ксенофонтова.

Знаменитость назвала новогоднее дерево Захаровой «Сладости для принцессы». Если присмотреться, то можно увидеть на работе актрисы розовые пионы, принцесс из мультфильмов, разноцветных оленей, перламутровые и бирюзовые шары с блестками.

«Какая красивая елочка!», «Какая нежная елочка получилась», «Елена, вы прелестная волшебница», «Очень красивая и подходит для хозяйки — Елены Захаровой», «Шедеврально», — оценили старания Ксенофонтовой ее поклонники.

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