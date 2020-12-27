«Мое сердце не выдерживает этого»: Бибер показал, как его жена в детстве танцевала «Щелкунчика»

26-летний певец Джастин Бибер тает от умиления. После Рождества его 24-летняя жена-модель Хейли опубликовала в Instagram отрывок видеозаписи своего детского выступления в балете «Щелкунчик» Чайковского. Девушка рассказала, что в 12 лет играла в этой постановке принцессу Клару. На ролике она запечатлена в милом платье, выполняющая балетные па своего персонажа. Ее звездный муж тоже выложил это видео у себя на странице, поделившись своим восхищением.

«Мое сердце не выдерживает этого», — признался певец.

Напомним, что Хейли — племянница голливудского актера Алека Болдуина. Известно, что она занималась балетом с 5 лет и в детстве мечтала связать свою жизнь с этим видом искусства. Но затем девушка получила травму ноги, и ее танцевальная карьера была закончена. В 2014 году красавица ушла в модельный бизнес, в 2018-м вышла замуж за суперпопулярного на западе певца Джастина Бибера, «отбив» его у Селены Гомес.

Журнал Maxim ставил ее на вершину своего списка самых красивых женщин в мире. Хейли несколько лет являлась лицом бренда Adidas после чего ей предложили должность креативного директора данной компании.

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