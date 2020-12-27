«Настя, какая талия»: Каменских в прозрачном платье засветила округлости фигуры

Настя Каменских всегда обладала эффектной внешностью. Даже после замужества она не перестала подчеркивать достоинства фигуры смелыми нарядами. Более того, перед свадьбой с Потапом девушка смогла похудеть. Теперь она старается поддерживать себя в форме. Певица устраивает пробежки и занимается йогой. В декабре артистка стала чаще выходить в свет. Каждый раз она подбирает себе новые образы.

Так на днях Настя пришла на шоу The Masked Singer Ukraine в платье-халате из желтого бархата с перьями. А потом неожиданно показала прическу с крупными косами. По словам девушке, ей нравится экспериментировать с имиджем. Так на очередных съемках телешоу «Маска» девушка вновь смогла удивить публику. На этот раз она облачилась в так называемое «голое» платье. Наряд из тонкой сетки зеленого цвета позволил ей засветить не только черное нижнее белье, но и прелести фигуры.

Каменских накинула на плечи лиловую рубашку оверсайз и дополнила лук массивными ботинками. Девушка сделала яркий макияж и заплела локоны в косички.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни пришли в восторг от того, как выглядит певица, а другие ее образ посчитали вульгарным. «Классный наряд», «Настя, королева», «Ох, вот это бедра», «Какие длинные ноги», «Настя, какая талия», «Такая стройняшка», «Бедра открыла», «Ну и наряд», «Придумай что-то новое, твои формы все видели», «Опять полуголая», — стали комментировать пост подписчики.

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