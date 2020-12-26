«Не только певица»: Юлия Ковальчук освоила новую профессию в 2020 году

Жена исполнителя Алексея Чумакова любит делиться с поклонниками кулинарными рецептами. А еще недавно Юлия Ковальчук заявила, что ее стали причислять к блоггингу. Об этом певица рассказала на личной странице в сети.

Артистка не против того, что, помимо статусов певицы и телеведущей, она теперь имеет еще и звание современного блогера. Однако Ковальчук этому искренне удивляется. По мнению Юлии, она не так часто пополняет контент, не берет много рекламы и вообще крайне далека от блогеров.

«Похоже, в этом году многие из нас освоили новые профессии. Я, как выяснилось, теперь не только певица, ведущая, но и блогер… Блогер я странный… иногда пропадающий, не соблюдающий все правила регулярности контента, но зато искренний и честный», — написала знаменитость в комментариях к публикации.

Также певица разместила в этом посте фотографии, на которых предстала в кофейном платье на тонких бретелях. Примечательно, что украшено оно было тканью, напоминающую новогоднюю мишуру. Именно поэтому поклонникам Юлии наряд длины миди показался очень даже актуальным:

«Какое платье!», «Такая милая и женственная», «Классный образ! Платье огонь».

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