Черная икра, устрицы и ежи: Бородина насладилась морской кухней в ресторане с подругами

Телеведущая после тяжелой рабочей недели развеялась в приятной компании. После съемок она решила повеселиться.

Ксения Бородина в последние недели много работала. Она не скрывала, что устает. Так как недавно стало известно, что шоу «Дом-2» готовится к закрытию, ведущие проекта активно принимали участие в последних съемках.

Накануне прошли съемки новогодних выпусков телестройки и передачи «Бородина против Бузовой». Девушка примеряла вечерние платья, вспоминала о прошлом и веселилась с участниками проекта.

Так как у Ксении неделя выдалась напряженной, она решила развеяться, как и ее коллега Ольга Орлова. Телеведущая отправилась в ресторан, где встретилась с подругами.

«Девочки, мои красивые, с Питера приехали!Добрый вечер! Еще из Испании, моя красотка, приехала. Моя женщина с Профсоюзной приехала, женщина из Швейцарии и рублевская колбаса», — поделилась звезда.

Они устроили коктельную вечеринку, а также заполонили стол блюдами морской кухни. На многоярусной тарелке были устрицы, мидии и морские ежи. Позже принесли целую банку черной икры. Ксения была в восторге от красивой подачи блюд.

Также девушки побаловали себя необычным десертом в виде огромной жемчужины. Внутри оказалось мороженое с ягодами и сладким соусом. До поздней ночи Бородина тепло общалась с подругами.

В этот вечер она предстала в желтой блузке с принтом. Кожаная юбка дополняла ее образ. Девушка заверила, что может похвастаться натуральной красотой, как и ее подруги.

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