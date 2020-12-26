«Джингл беллс!»: Екатерина Волкова подвела итоги 2020 года

Исполнительница роли Веры в сериале «Воронины» уже успела подвести итоги текущего года. Об этом Екатерина Волкова написала в своем микроблоге. Там же она опубликовала фотографию в белоснежном платье у новогоднего дерева.

Артистка, как и большинство россиян, посчитала 2020 непростым годом.

«В общем, декабрь еще не закончился, но я уже подвожу итоги этого года! Который стал, пожалуй, одним из самых эмоциональных», — призналась Екатерина.

Также Волкова показала, как она украсила домашнюю елку. Напомним, ранее знаменитость рассказывала, что решила заменить искусственную ель настоящей.

Екатерина подбирала игрушки и гирлянды по совету профессионального декоратора. Актриса указала, какие цвета можно смело использовать в новогоднем интерьере, а каких стоит воздержаться.

«Игрушки выбирали определенных цветов, так как 2021 — год белого металлического быка. Поэтому цвета на елке должны быть соответствующие, а именно: мокрого асфальта, сизого и белого металла. Исключить красный и золотой цвет», — написала Волкова в комментариях под фото.

Отметим, что сама Екатерина тоже облачилась в атласное белоснежное платье с бахромой. Благодаря фактуре ткани наряд приобрел металлический блеск.

«Екатерина, как же Вы прекрасны», «Какая же вы красивая, главное украшение вашего дома!», «Какое у Вас платье красивое!», — прокомментировали поклонники Волковой образ актрисы.

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