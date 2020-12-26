Брежнева позировала на надувной лодочке с одиннадцатилетней дочкой Сарой в топиках в аквапарке

Певица Вера Брежнева в Instagram разместила очень милый кадр. На фотографии она позирует со своей одиннадцатилетней дочкой Сарой в аквапарке в Дубае. Девушки сидят на надувной лодочке. На Вере Брежневой можно увидеть черный топ, а на ее наследнице — синий.
«Мы вернулись в зиму. Неделя пробежала очень быстро и за это время есть только одна фотка. Кто угадает почему?»
«Вы, наверное, утопили телефон», «Кто делает фотографии, когда так хорошо. Вам, наверное, было просто не до снимков», «Верочка. Дочурка копия вы в детстве», — отметили в комментариях пользователи.
Напомним, что дочь Сару Вера Брежнева родила в 2009 году. Отцом девочки является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Через три года после рождения дочки певица развелась с мужем. Также у Брежневой есть старшая дочь Соня. Ей в этом году исполнилось 19 лет. Отцом девушки является бизнесмен Виталий Войченко. Сейчас Вера Брежнева счастлива в браке с продюсером Константином Меладзе. Свадьбу они сыграли в 2015 году в Италии. Общих детей в этом браке пока нет.