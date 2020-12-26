Брежнева позировала на надувной лодочке с одиннадцатилетней дочкой Сарой в топиках в аквапарке

Как отметила исполнительница, у них с наследницей получилась только одна фотография.

Певица Вера Брежнева в Instagram разместила очень милый кадр. На фотографии она позирует со своей одиннадцатилетней дочкой Сарой в аквапарке в Дубае. Девушки сидят на надувной лодочке. На Вере Брежневой можно увидеть черный топ, а на ее наследнице — синий.

«Мы вернулись в зиму. Неделя пробежала очень быстро и за это время есть только одна фотка. Кто угадает почему?»

Вера Брежнева

«Вы, наверное, утопили телефон», «Кто делает фотографии, когда так хорошо. Вам, наверное, было просто не до снимков», «Верочка. Дочурка копия вы в детстве», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дочь Сару Вера Брежнева родила в 2009 году. Отцом девочки является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Через три года после рождения дочки певица развелась с мужем. Также у Брежневой есть старшая дочь Соня. Ей в этом году исполнилось 19 лет. Отцом девушки является бизнесмен Виталий Войченко. Сейчас Вера Брежнева счастлива в браке с продюсером Константином Меладзе. Свадьбу они сыграли в 2015 году в Италии. Общих детей в этом браке пока нет.

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