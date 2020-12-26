Словно куколка: Белла Потемкина поделилась редкими снимками со своей красавицей-дочкой

Дизайнер Белла Потемкина в Instagram поделилась фотографиями, на которых она запечатлена со своей дочкой Евой. Совсем скоро наследнице модельера исполнится 12 лет. Она похожа на сказочную принцессу или куклу.

«Скоро день рождения дочки. Представляете, 12 лет назад я родила принцессу Еву прямопод Новый год. В голове — мысль все успеть: шары, торт, подарок…. Он уже кстати готов, связан с рисованием. Ева любит художку. Кто в это силен? Подскажите, что посоветуете подарить Евочке? Будем заказывать!»

Белла Потемкина

«Какая у вас дочь прекрасная и красивая», «Она у вас словно кукла. Подарите ей на день рождения куклу дизайнерской работы», «Очень красивое платье у вашей дочурки», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Белла Потемкина родила свою дочь в 19 лет. Кто отец ребенка она не рассказывает. Брак просуществовал всего три года. Как позже говорила Белла Потемкина, мужчина хотел, чтобы она была домохозяйкой. Сама Белла хотела развиваться, поэтому с отцом своего ребенка она предпочла расстаться.

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