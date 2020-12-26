Жена футболиста Дмитрия Тарасова стала недавним объектом хейта Ксении Собчак. Анастасия Костенко опубликовала фото в купальнике и разгневала не только своих поклонников, но и знаменитую телеведущую.
В своем телеграм-канале Собчак разместила снимки модели в бирюзовом и фиолетовом купальниках. Однако бывшая жена актера Максима Виторгана не стала критиковать фигуру 26-летней Анастасии. Ксению смутили сами купальники. Дело в том, что они отличаются только цветом. По фасону же пляжные наряды идентичны.
«Почему то кажется, что новый мальдивский купальник только притворяется новым. А на деле он дубайско-ноябрьский (просто после фотошопа). Не по-блогерски это в одном купальнике дважды щеголять», — написал Собчак.
Подписчики жены Тарасова присоединились к словам продюсера телеканала «Супер»:
«Отфотошопленный купальник, вроде прошлогодний только другого цвета, в интернете гуляют фото», «Честно — ни один купальник хорошо не сочетается с цветом кожи», «Я узнала этот купальник».
Также подписчиков не устроила подпись к фотографии этого года.
«Не поленитесь, съездите на Мальдивы!», — заявила Анастасия.
Хейтеры Костенко обвинили девушку в излишней демонстрации своей роскошной жизни:
«Не поленитесь — звучит, как издевка», «Не поленись, сходи поработай», «Если бы они не ездили, то мы бы и ничего не увидели. Хоть они покажут нам райскую жизнь».