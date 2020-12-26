«Отфотошопленный купальник, вроде прошлогодний только другого цвета, в интернете гуляют фото», «Честно — ни один купальник хорошо не сочетается с цветом кожи», «Я узнала этот купальник».

Также подписчиков не устроила подпись к фотографии этого года.

 «Не поленитесь, съездите на Мальдивы!», — заявила Анастасия.

Хейтеры Костенко обвинили девушку в излишней демонстрации своей роскошной жизни:

«Не поленитесь — звучит, как издевка», «Не поленись, сходи поработай», «Если бы они не ездили, то мы бы и ничего не увидели. Хоть они покажут нам райскую жизнь».

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