Жена футболиста Дмитрия Тарасова стала недавним объектом хейта Ксении Собчак. Анастасия Костенко опубликовала фото в купальнике и разгневала не только своих поклонников, но и знаменитую телеведущую.

В своем телеграм-канале Собчак разместила снимки модели в бирюзовом и фиолетовом купальниках. Однако бывшая жена актера Максима Виторгана не стала критиковать фигуру 26-летней Анастасии. Ксению смутили сами купальники. Дело в том, что они отличаются только цветом. По фасону же пляжные наряды идентичны.

больше по теме «Красотка»: Костенко позировала в бикини цвета фуксии на побережье океана Семья модели и футболиста Тарасова отдыхает на Мальдивах.

«Почему то кажется, что новый мальдивский купальник только притворяется новым. А на деле он дубайско-ноябрьский (просто после фотошопа). Не по-блогерски это в одном купальнике дважды щеголять», — написал Собчак.

Подписчики жены Тарасова присоединились к словам продюсера телеканала «Супер»: