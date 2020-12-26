«Добро вернулось»: Инна Маликова в глянцевой юбке собрала подарки к Новому году для домов престарелых

Солистка и руководитель группы «Новые Самоцветы» не первый год помогает одиноким пожилым людям почувствовать себя счастливыми. Перед новогодними праздниками Инна Маликова поздравила дома престарелых и подарила им необходимые вещи личного пользования. Об этом сестра Дмитрия Маликова рассказала в своем микроблоге.

К слову, артистка подготовила подарки не только для благотворительных акций, но и для своих родных. Маликова опубликовала фото повседневного аутфита, в котором знаменитость активно посещает все бутики и магазины в преддверии Нового года и Рождества.

«Поделитесь, все ли успеваете в подготовке к Новому году и как планируете его встречать?», — поинтересовалась Инна у своих поклонников.

Певица выбрала для шопинга длинное пальто темно-синего цвета, белую водолазку и черную кожаную юбку с поясом. Как и модель Алена Краснова, Инна Маликова поддержала тренд этого года. Напомним, что ранее имидж-стилист Анастасия Пахолкова назвала кожаные вещи актуальными в осенне-зимнем периоде 20-года.

Также Маликова поблагодарила всех, кто присоединился к ее делу и уделил внимание пожилым людям:

«Желаю, чтобы все добро вернулось к вам в двойном размере!».

Подписчики артистки в свою очередь по достоинству оценили зимний лук Инны:

«Такая красивая!», «Солнечная наша девочка!», «Как всегда, шикарная, добрая, красивая».

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