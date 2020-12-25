«Как Том Круз в фильме «Последний самурай»: сын-красавчик Рыбина и Сенчуковой примерил доспехи

Василий, которому в этом году исполнился 21 год, предстал в неожиданном образе.

Сын-красавчик лидера группы «Дюна» Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой Василий, которому в этом году исполнился 21 год, в Instagram разместил очередной красивый кадр. На фотографии он запечатлен в рыцарских доспехах и с мечом в руках. Чем-то он в таком образе напомнил былинного богатыря.

«Как Том Круз в фильме «Последний самурай». Многие спрашивали, настоящие ли доспехи? Настоящие».

Василий Рыбин

«Василий — вот это да!», «Настоящий красавчик. Так держать», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Василий Рыбин вырос невероятным красавчиком. У него в соцсетях огромная армия поклонниц. При этом у молодого человека есть девушка, с которой он знаком еще со времен детсадовского возраста. Правда, жениться мужчина пока не торопится. Василий Рыбин учится во МГИКе на режиссера театральных представлений. При этом он делает успехи в музыке, записывая композиции. Не за горами, судя по всему, выход его первого альбома.

Смотрите также: