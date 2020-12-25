Словно кадр из фильма «Я худею»: Александра Бортич показала, как выглядела незадолго до родов

Как отметила актриса, она не может оставить такой бриллиант, как эта фотография, себе.

Актриса Александра Бортич, которая полгода назад впервые стала мамой, родив сына своему мужу бизнесмену, в Instagram показала забавный снимок. Кадр был сделан незадолго до ее родов. На фотографии известная актриса зевает. При этом Бортич стала напоминать себя на этой фотографии в момент съемок в картине «Я худею». Она запечатлена заметно поправившейся.

«Настроение — фотосессия для беременных. Простите, но я не могу оставить этот бриллиант себе». Александра Бортич

«Очень хорошо. Настоящая красотка», «Вы этой фотографией словно снова вернули нас в фильм «Я худею», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что ради съемок в картине Александра Бортич несколько лет назад поправилась на 20 килограммов. Причем по ходу фильма ей пришлось резко сбрасывать вес. Фильм «Я худею», вышедший на экраны в 2018 году, в первый же день проката собрал 110 миллионов рублей. Общие сборы превысили в итоге десять миллионов долларов.

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