Гордеева показала редкий снимок с проживающими в США красавицами-дочками

Двукратная олимпийская чемпионка без ума от своих наследниц.

Фигуристка Екатерина Гордеева, которая уже много лет живет в США, в сторис Instagram разместила красивый редкий снимок. На кадре можно увидеть ее дочек от фигуристов Сергея Гринькова и Ильи Кулика.

Наследницы двукратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию выросли настоящими красотками. Екатерина Гордеева поставила сердечки на совместном снимке с наследницами.

Напомним, что в далеком 1991 году Гордеева и Гриньков обвенчались. В сентябре 1992 года на свет в американском Нью-Джерси появилась их дочь Дарья. В этом году девушке исполнилось уже 28 лет.

В 1995 году первый муж фигуристки Сергей Гриньков умер в результате обширного инфаркта. В 2001 году фигуристка вышла замуж за олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Илью Кулика. Их дочь Елизавета появилась на свет летом 2002 года.

Отметим, что в 2016 году Гордеева и Кулик, по некоторым сведениям, расстались. Во всяком случае фотографий с мужем на ее страничке уже давно не появляется.

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