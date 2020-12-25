«Счастливого сочельника»: жена Цекало в джемпере с декольте похвасталась упругой грудью

Жена продюсера Александра Цекало в Instagram похвасталась своей упругой грудью. Художница Дарина Эрвин разместила видеозапись, на которой она запечатлена в джемпере с декольте. При этом можно под ее белым топиком разглядеть шикарную и изящную грудь. Девушка, что говорится, находится в самом соку.

«Счастливого сочельника! Надеюсь, вы найдете немного любви и веселых игр в своем чулке завтра утром. Желаю вам счастливых праздников с соблюдать социальную дистанцию!» Дарина Эрвин

«С праздником, крошка. Как всегда, шикарно выглядишь», «Какая няша и просто красавица», «Саша Цекало невероятно повезло с вами», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дарина Эрвин на 30 лет моложе Александра Цекало. Пара живет вместе уже несколько лет. Они обосновались в Америке. Художница регулярно выкладывает в социальные сети свои рисунки, на которых нередко можно увидеть обнаженную натуру.

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