«Опять без лифчика»: Бузова в облегающем топе засветила округлую грудь

Поющая телеведущая вполне довольна своей фигурой и тем, чем наградила ее матушка природа.

Ольга Бузова не скрывает: ее вполне устраивают те формы, которыми ее наградила матушка природа. Своей маленькой округлой грудью поющая телеведущая гордится. И не перестает хвастаться фигурой в Instagram, то и дело публикуя пикантные снимки. На одной из фан-страничек возлюбленной блогера Давида Манукяна появился ее архивный летний кадр, на котором Ольга предстала в льнувшем к телу белом топике, который словно вторая кожа облегал фигуру теледивы. Поклонники заметили, что звезда в очередной раз сняла бюстгальтер, сверкнув аппетитными полушариями.

Многие теледиву раскритиковали, но нашлись и те, кто Бузову поддержал, подметив, что ей есть что показать. И хотя певица не обладает выдающимися формами, ее бюст выглядит очень и очень соблазнительно.

«Народ оторопел», «Что это ежики напыжились?!», «Всех соблазнила!!», «Опять без лифчика!!», «А что такого?! Красивая маленькая грудь», «Зато все свое», «Соблазнительно», «А мне даже так больше нравится, долой условности», «Это же красиво, зачем себя утягивать в корсеты, лифы, топы!!», «Милашка, такое нежное фото», «Просто русалочка», «Шикарная», «Само очарование», «Девушка-мечта», «Маленькая грудь, прямо в ладошку», — пишут фолловеры.

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