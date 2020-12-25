«О боже! Она почти голая!»: Гагарина в мандариновом микробикини устроила танцы в воде

Наверное, немногие помнят те времена, когда Полина Гагарина слыла прославленной пышкой проекта «Фабрика звезд – 2». Девушка тогда поразила публику великолепным голосом, но вот о том, что она красавица многие поняли спустя только несколько лет, когда певица хорошенько поработала над имиджем и постройнела.

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Сейчас артистка с легкостью демонстрирует публике свою фигуру в самых смелых нарядах – от облегающих платьев и комбинезонов до микробикини. Один из таких образов бурно обсуждается в Сети ее фанатами, которые обнародовали кадр в одном из своих аккаунтов.

В кадре Полина предстает в очень игривом виде – танцуя прямо в море. Сочности снимку придает яркий оттенок ее купальника – мандариновый. К слову, ранее Александр Васильев на одном из шоу «Модный приговор» подчеркивал, что этот тон никогда не выйдет из моды и идет практически всем. Разгоряченные поклонники Гагариной пришли в восторг от этого солнечного зрелища с участием их любимицы.

«Какая фигурка точеная! Тростиночка!», «Вот это купальник! Не каждый может себе такой позволить носить!», «О боже! Она почти голая! Как мне теперь спать?», «Это невозможно, но она идеальная», «Милая какая и купальник очаровательный», — отметились фолловеры.

Напомним, звезде 33 года, она воспитывает сына Андрея от первого мужа актера Петра Кислова и дочь Мию от второго супруга Дмитрия Исхакова. В настоящий момент пара находится в состоянии бракоразводного процесса.

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