Климова в облегающем секси боди с леопардовым принтом покаталась по городу в роскошном авто

Екатерина Климова – талантливая актриса, роскошная и сильная женщина, которая своими силами смогла организовать строительство своего загородного дома, да и за рулем звезда предпочитает сидеть сама.

В преддверии Нового года любимица публики запечатлелась в своем роскошном Chevrolet, которое впечатляло размерами салона. Екатерина выглядела в нем очень эффектно – звезда примерила облегающее боди с леопардовым принтом, которое подчеркнуло все прелести фигуры и доказало, что есть все-таки женщины без изъянов.

«Вы неподражаемы, Екатерина!», «Очень красивое боди, прямо секси», «Ох, леди, кому же вы достанетесь?», «Как все красиво подчеркнуто, и как грудь выделяется!», «Нельзя быть красивой такой!» — прокомментировали кадр фанаты Климовой.

Отметим, что в настоящий момент кинодива абсолютно свободна, в 42 года она уже успела попрощаться с тремя мужьями и родить им четверых детей.

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