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«Крайне аппетитная дама!»: Порошина в малиновом бикини показала сочные бедра

Звезда запечатлелась на пляже вместе с дочерью.

«Крайне аппетитная дама!»: Порошина в малиновом бикини показала сочные бедра
Мария Порошина. Фото: Global look press.

Мария Порошина – не только знаменитая актриса, но и счастливая мама пятерых детей. 47-летняя звезда «Ночного дозора» к тому же много лет является мечтой многих российских мужчин, а ее фан-аккаунты просто разрываются от восторженных комментариев.

Один из снимков в малиновом купальнике, опубликованный на одном из них, наделал особенно много шума. Ведь актриса предстает в кадре в роскошном ярком бикини малинового цвета. Звезда выделила округлую грудь при помощи лифа с чашками и кокетливо прикрыла бедра парео. Однако ветер сделал свое дело и показал формы любимицы публики.

Мария Порошина
Мария Порошина/Фото: www.instagram.com/p/B5XU3ytH_pd/

«Крайне аппетитная дама!», «Прелести – просто прелесть!», «Красивые формы, очень женственные, бедра роскошные», «Мария – вы эталон красоты и сексуальности», «Божественная нимфа», «Вы мне снитесь каждую ночь», «Обожаю вас, красивее вас нет на свете», «Вы – особенная и восхитительная, никогда не скажешь, что эта женщина родила пять детей», — прокомментировали фотографию пользователи Сети.

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