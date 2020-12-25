«Крайне аппетитная дама!»: Порошина в малиновом бикини показала сочные бедра

Мария Порошина – не только знаменитая актриса, но и счастливая мама пятерых детей. 47-летняя звезда «Ночного дозора» к тому же много лет является мечтой многих российских мужчин, а ее фан-аккаунты просто разрываются от восторженных комментариев.

Один из снимков в малиновом купальнике, опубликованный на одном из них, наделал особенно много шума. Ведь актриса предстает в кадре в роскошном ярком бикини малинового цвета. Звезда выделила округлую грудь при помощи лифа с чашками и кокетливо прикрыла бедра парео. Однако ветер сделал свое дело и показал формы любимицы публики.

«Крайне аппетитная дама!», «Прелести – просто прелесть!», «Красивые формы, очень женственные, бедра роскошные», «Мария – вы эталон красоты и сексуальности», «Божественная нимфа», «Вы мне снитесь каждую ночь», «Обожаю вас, красивее вас нет на свете», «Вы – особенная и восхитительная, никогда не скажешь, что эта женщина родила пять детей», — прокомментировали фотографию пользователи Сети.

Смотрите также