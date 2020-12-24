«Как же это красиво»: беременная Елена Перминова засветила округлую грудь в прозрачном платье

Елена Перминова является знаменитой моделью. Уже длительное время эффектная блондинка строит отношения с бизнесменом Александром Лебедевым. Не раз молодую девушку критиковали за связь с возрастным мужчиной, но она не стала обращать внимание на хейтеров. 61-летнему избраннику она подарила троих наследников: Никиту, Егора и Арину. А в конце декабря модель объявила о четвертой беременности.

34-летняя Елена находится уже на большом сроке. Она наслаждается отдыхом на Бали с семьей. Девушка обосновалась на вилле среди дикой природы. Она ранее показала свою фигуру в нюдовом купальнике. Теперь модель облачилась в желтое платье в пол из тонкой ткани. Наряд подчеркнул ее округлившийся живот, а также грудь. Перминова не раз оголялась на публике, поэтому прозрачный наряд ее не смутил.

«Уютное утро в джунглях», — написала она.

Многие восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Пикантный образ оценили преданные фанаты модели. «Счастливая!», — написала Татьяна Навка. «Как же это красиво и роскошно, когда беременность в стройности и грации», «Лена, вы так прекрасны», «Ого, какой животик уже», «Какая невероятно женственная», «Какие носики ежиков под платьем», «Обожаю такие образы, смело, эстетично, красиво», — стали комментировать пост подписчики.

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