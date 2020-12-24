«В максимально бодром образе»: Ксения Собчак в кожаном корсете засветила роскошную ложбинку

Ксения Собчак регулярно участвует в съемках разных проектов. Она не скрывает, что не боится представать в смешных образах. зачастую девушка готова посмеяться сама над собой. так на день рождения сын Платона она облачилась в костюм ослика из «Бременских музыкантов». В обычно жизни телеведущая чаще всего облачается с элегантные и женственные образы. В этом сезоне она часто поддерживала тренды на объемные пуховики и костюмы их эко-кожи.

24 декабря Собчак с самого утра отправилась на работу. Она запечатлела себя в пиджаке оверсайз и платье в горох. Однако девушка пришла на съемки и вскоре сменила образ. Блондинка предпочла не говорить, на каком проекте находится, но ее смелый аутфит удивил поклонников. Ксения предстала в черном корсете с подтяжками и белой рубашке. На ее шее также был чокер с замком. Девушка сдала прическу с локонами и накрасила губы алой помадой.

«Ну что друзья, сегодня я в максимально бодром образе. В таком корсете я уже давно не была», — поделилась звезда.

Поклонники восхитили красотой 39-летней телеведущей. Многие отметили, что она находится в отличной форме. Фанаты вспомнили, что в подобном пикантном наряде она танцевала на банкете после свадьбы с Константином Богомоловым. Тогда телеведущей удалось удивить даже гостей праздника. «Ох, Ксюша», «Вот это наряд, огонь», «Ложбинка роскошная», «Как на вас налюбоваться», «Интересно, для кого так нарядились», — стали комментировать кадры пользователи Сети.

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