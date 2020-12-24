«Трансформация»: Анастасия Волочкова показала, как изменилось ее лицо к 44 годам

Анастасия Волочкова не так давно отдохнула на Мальдивах. Балерина не скрывает, что ей нравится нежиться на солнце и иметь бронзовый оттенок кожи. В этом году она тоже переживает кризис, как и многие другие артисты. Девушка не стала скрывать, что даже отпуск позволила себе только из-за того, что у нее есть сбережения. В последние годы она активно ухаживает за своим лицом и волосами. Блондинка сменила парикмахера и стала вести здоровый образ жизни. Не удивительно, что она сильно постройнела за минувший год.

В интервью Волочкова признавалась, что отключает комментарии в соцсетях из-за хейтеров. Она устала читать критику в свой адрес. Обычно артистка не обращает внимание на выпады в свей адрес. Но теперь она решила наглядно показать, как изменилось ее лицо к 44 годам. Анастасия сделала видео-коллаж со своими архивными фотографиями. Она начала с детского снимка, на котором предстала с со стрижкой каре, потом она уже была в образе балерины с пучком и накрашенными глазами. Постепенно танцовщица менялась, становясь взрослее.

«Это я. Трансформация», — написала звезда.

На этот раз девушка снова отключила комментарии, но многие поклонники стали обсуждать видео в фан-аккаунтах. Они отметили, что в юности балерина была очень красивой, а потом сильно изменилась. При этом многие фанаты восхитились тем, как молодо Волочкова выглядит в 44 года. «Боже, какая милашка», «В юности прям кукольная внешность», «Настя изменилась, но свой шарм сохранила», «Красивая, естественности только не хватает», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также: