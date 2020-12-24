«Душа уже освобождена»: Ольга Шукшина прокомментировала развод матери с Бари Алибасовым

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«Ну, а про «чудо» не знаю»: Мария Шукшина уже год не видела маму своего внука Марка

Фрейя Зильбер родила от Макара Касаткина сына. Но воспитывать кроху она не стала. Тогда ребенка на попечение взяла его именитая бабушка.