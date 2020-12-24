«Душа уже освобождена»: Ольга Шукшина прокомментировала развод матери с Бари Алибасовым

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга прокомментировала журналистам официальный развод ее матери и музыкального продюсера Бари Алибасова.
«Я надеюсь, эта эпопея закончилась, хотя бог его знает, потому что Бари Каримович — известный мастер черного пиара. Поэтому, наверное, еще что-то будет, но, в принципе, душа уже освобождена. Слава богу», — сказала она после заседания суда.
Ольга Шукшина поздравила с разводом всех собравшихся и лично PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина.
Известно, что она была против брака своей матери с музыкальным продюсером. Камнем преткновения стала квартира Федосеевой-Шукшиной, которую Алибасов продал своему помощнику. Ольга еще несколько месяцев назад стала настаивать на разводе пары, чтобы вернуть имущество, и теперь она добилась того, чтобы брак был официально расторгнут.
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