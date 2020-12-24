«Чтобы она нашу русскую сказку почувствовала»: Виктория Боня подарила дочери костюм Снегурочки

Вечером 24 декабря живущая во Франции Виктория Боня собирается отмечать католическое Рождество. Теледива рассказала порталу Teleprogramma.pro, что приготовит праздничный ужин и пригласит друзей в гости. Ну, а Новый год она собирается встретить в Дубае.

Нас очень заинтересовало, когда именно 8-летняя дочь звезды Анджелина получает подарки: 25 декабря или же 1 января, как российские дети. Боня ответила, что папа и бабушка балуют девочку на Рождество (сейчас отец малышки Александр Смерфит увез наследницу заниматься серфингом на Коста-Рику). Сама же Виктория подарит дочке презенты, когда получится, но с оговоркой, что это именно на Новый год.

В этом году звездная мама подарила Анджелине костюм Снегурочки с короной и длинной косой. Наряд Боня специально покупала в Москве.

«Такой классный костюм! Я не знаю, правда, она его примерила или нет… Но мне так хотелось, чтобы она вот именно нашу русскую сказку почувствовала, наши традиции», — призналась Виктория.

Модель надеется увидеть дочь в сказочном наряде, когда та вернется на учебу в начале января. Но пока у нее есть подозрения, что девочка слишком сильно увлеклась серфингом и с маминым подарком еще даже не ознакомилась.

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