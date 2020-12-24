Сексолог объяснила, почему брак Авербуха и Арзамасовой может превратиться в кошмар

Новость о свадьбе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой стала самой обсуждаемой. Кто-то радуется за пару и пророчит им долгую совместную жизнь, кто-то уверен, что такому браку долго не продержаться: мол, слишком большая разница в возрасте у молодоженов. Напомним, что Лизе сейчас 25 лет, а Авербуху уже 47. Но сексолог-психолог Екатерина Киселева в разговоре c 5-tv.ru заявила, что не все так однозначно.

«Вообще, в таких браках у каждого партнера много преимуществ. Девушка подсознательно ищет мужчину, похожего на отца. С ними она чувствует себя более защищенными, ведь супруг уже мужчина состоявшийся и морально и материально. Мужчине же приятно видеть с собой прекрасную молодую спутницу, которая будет его боготворить и любить. Главное, чтобы муж не начал самоутверждаться за счет юной спутницы. Если такое происходит, то получается брак с абьюзером», — предупреждает сексолог.

По мнению Киселевой, паре фигуриста и актрисе это не грозит. Илья и Лиза – люди одной сферы и у них много общего.

«Они оба творческие, у них общие интересы. Елизавета будет дополнять союз своей энергией молодости, а Илья – силой и мудростью. Надеюсь, у них все получится, и они будут счастливой парой», — заключила эксперт.

Напомним, Илья Авербух и Елизавета Арзамасова тайно расписались 20 декабря. Долгое время они скрывали свои отношения.

В свою очередь российский психолог, заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов отметил, что проблемы в отношениях не обусловлены возрастом. У этой пары много шансов на счастливую жизнь, если есть доверие. Тогда любые вопросы можно решить продуктивно, пишет ФАН.