«Ну ты же мамочка»: Нюша в топе с глубоким декольте блеснула «аппетитной» грудью

Нюша уже давно стала замужней девушкой. Она не скрывает, что счастлива в браке с Игорем Сивовым. У них подрастает общая дочка Симба. Недавно малышке исполнилось два года. Певица после родов не торопилась возвращаться к работе. Однако в этом году она выпустила ряд песен и даже сняла клип с Егором Кридом. Артистка старается совмещать работу и материнство. При этом фанаты удивляются тому, как она находит время для отдыха.

В одном из интервью Нюша рассказала, что Игорь был женат, когда она его встретила. Ни для кого не секрет, что он ушел от первой жены ради певицы.

Накануне артистка поделилась смелым фото. Она предстала в джинсах с высокой посадкой и клетчатой рубашке. Облегающий молочным топ с глубоким вырезом подчеркнул ее округлые формы.

Девушка сделала яркий макияж с алой помадой и распустила волосы. Она принимала чувственные позы и без стеснения демонстрировала прелести фигуры.

Певица взбудоражила поклонников, особенно мужчин, пикантными кадрами. Они стали одаривать ее комплиментами. «Образ очень классно подобран», «Какая красивая», «Шикарная аппетитная девушка», «Ну ты же мамочка, что за стремление все показать», «Ох и смелая, а муж не против?!», «Декольте крупно — это же обязательно», «После замужества вы стали более открытой», — прокомментировали пост подписчики.

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