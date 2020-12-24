Микелла Абрамова в пуховике цвета фуксия покаталась на ГУМ-катке с участниками «Голоса»

Алсу в этом году весь карантин провела дома. Певица еще сильнее сблизилась с мужем Яном Абрамовым и своими детьми: Сафиной, Микеллой и Рафаэлем. Девушка даже стала одеваться в одном стиле с наследницами, примеряя широкие джинсы и толстовки. Как известно, ее младшая дочка решила пойти по стопам мамы. Она участвовала в шоу «Голос. Дети» и выпустила несколько клипов. У 12-летней девочки уже появились свои поклонники.

На днях Микелла решила развеяться. Она отправилась в центр Москвы с друзьями. Дочка певицы показалась на ГУМ-катке, который в начале декабря открыла Татьяна Навка. Молодая артистка облачилась в широкие джинсы и объемный пуховик цвета фуксия. Она распустила волосы и надела вязаную шапку. Наследница Алсу запечатлелась с друзьями на льду и объявила, что готовит сюрприз.

«Ждите сюрприз от нас!» — написала она.

Как оказалось, Абрамова сняла новый клип. Она исполнила праздничный трек «Новый год» с участниками проекта «Голос. Дети»: Александром Филиным, Сергеем Филиным, Виленой Хикматуллиной, Тоней Володиной, Михаилом Ногинским и Ивеной Работовой.

«Мы очень хотим подарить вам праздничное, светлое настроение!» — призналась дочка Алсу.

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