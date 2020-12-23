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«Просто нет слов»: Ани Лорак засветила осиную талию в брюках с высокой посадкой

42-летняя певица решила поэкспериментировать с имиджем.

«Просто нет слов»: Ани Лорак засветила осиную талию в брюках с высокой посадкой
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Ани Лорак в этом году отметила 42-летие. Красотой певицы восхищаются многие мужчины, включая Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева. Певица не скрывает, что ухаживает за собой. Ее крайне редко можно увидеть в купальнике. Девушка хоть и выступает на сцене порой в очень смелых нарядах, в обычной жизни она предпочитает одеваться стильно и лаконично. Так накануне на встречу с Киркоровым в баре артистка пришла в широких брюках и красном бомбере.

В этом году Лорак сделала стрижку по плечи, как у Светланы Лободы. Однако перед Новым годом певица решила вернуть длину. Девушка поделилась новым фото, на котором позировала с длинными локонами. Она также надела кожаный костюм, состоящий из топа с глубоким декольте и брюках с высокой посадкой. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) Она позировала с поясом, который подчеркнул ее осиную талию.

Поклонник поразились тому, как похудела артистка. Многие отметили, что в новом образе певица смотрится еще привлекательнее. При этом даже преданные фанаты поразились тому, как девушка молодо выглядит. «Очень идут длинные волосы, красотка», «И годы летят, только мимо вас. Вечная молодость», «Огненный образ», «Просто нет слов», «На этих фото вы не похоже на саму себя», «Нереально красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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