«Шикарные ноги»: 52-летняя Бондарчук в купальнике сверкнула рельефными бедрами на отдыхе

Светлана Бондарчук всегда умела удивлять публику. Бывшая модель, журналистка и бизнесвумен уже давно рассталась с Федором Бондарчуком. В этом году она снова вышла замуж за своего избранника Сергея Харченко.

Светская львица надела белое платье, а потом повеселилась на банкете с друзьями. Друзья не перестают восхищаться ее безудержной энергией. А в декабре она закатила вечеринку в честь 52-летия. Именинница красовалась перед гостями в мини-платье и с метровым пером на голове.

По словам Бондарчук, она поддерживает себя в форме. Женщина занимается йогой и спортом. Она не стесняется демонстрировать свою фигуру. После дня рождения блондинка улетела с мужем на Мальдивы.

Она с радостью делится смелыми кадрами в бикини с курорта. Так она не удержалась и устроила танцы у бассейна. Светлана надела купальник винного цвета и парик. С прической каре она смогла показать изящную шею.

Светская львица двигалась под музыку, демонстрируя рельефные бедра и другие округлости фигуры. У многих поклонников она вызвала восхищение. «Вах, крутая! Отношение к жизни — обожаю», — призналась Елена Кулецкая. «На Анну Винтур здесь похожи», «Круто быть такой крутой, Света», «Какие шикарные ноги у вас, красивые», — стали писать подписчики. Не обошлось и без критики, но Бондарчук ответила одной из обидчиц.

«К конструктивной критике я отношусь прекрасно и если бы мне написала Моника Беллуччи, то я бы задумалась. Но так как я получила критику от зеленого человечка, вас, царевна, я и проанализирую. Вашу „нежность, молодость и свежесть“, которая почему-то вас так волнует во мне», — заявила она.

Поклонники отметили, что звезде не стоит тратить внимание на хейтеров. «Я сегодня смотрела на Светлану и думала, что это надо же иметь такую шикарную фигуру! Есть к чему стремиться! Какая молодец!», «Беллуччи позавидует», «Вы лучшая, никого не слушайте», «Эта дама выглядит старше вас», — стали писать пользователи Сети.

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