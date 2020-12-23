В знак перемирия: Меган Маркл и принц Гарри обменялись подарками с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом

С тех пор, как Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей и улетели жить за океан, они стали реже общаться с другими членами семьи. Некоторое время герцог Сассекский не поддерживал связь и со своим старшим братом принцем Уильямом. Теперь взаимоотношения между ними пошли на лад.

Внуки Елизаветы II всегда были дружны. Вот и теперь они сумели забыть о разногласиях. Уильям лично поздравил младшего брата с днем рождения и лед тронулся. Как передают инсайдеры, герцог Кембриджский долго о чем-то говорил с принцем Гарри по телефону.

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Теперь же семьи решили обменяться рождественскими подарками. Как пишет Marie Claire, Меган и Гарри купили презенты Уильяму, Кейт и их троих детям в одном из магазинов Калифорнии. При этом бывшая актриса лично подписала открытку. Герцоги Кембриджские ответили тем же. Они тоже отправили сувениры Меган, Гарри и их сыну.

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