Он тоже танцует: 78-летний Пол Маккартни завел TikTok

78-летний Пол Маккартни не отстает от молодежи. На днях у участника легендарных The Beatles появился свой аккаунт в TikTok. В первых видео известный артист пригласил подписчиков в свою студию и показал, как он скачет на коне. Ну, а в самом свежем ролике мужчина принялся танцевать, как это делают, собственно, практически все пользователи данной социальной сети.

За четыре дня у музыканта набралось более 185 тысяч подписчиков, сам же он ни на кого не подписывается. Есть подозрение, что легенда рока освоил TikTok только для пиара своего нового альбома McCartney III, выпущенного совсем недавно, так все видео, публикуемые им, сопровождаются песнями со свежей пластинки.

Ну что, кто первый бросит челлендж сэру Джеймсу Полу Маккартни, 16-кратному обладателю «Грэмми», кавалеру ордена Британской империи, поставившему несколько музыкальных достижений в Книге рекордов Гиннесса?

Напомним, что в следующем году выйдет документальный фильм режиссера Питера Джексона о The Beatles. Именитый кинодеятель отреставрировал и осовременил секретную съемку репетиций группы, на ней «ливерпульскую четверку» можно увидеть и услышать во всей красе.

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