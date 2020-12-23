Королевские условия: что принц Уильям обещал Кейт Миддлтон перед свадьбой

В апреле 2011 года Кейт Миддлтон стала женой принца Уильяма. Накануне свадьбы внук короле Англии Елизаветы II дал своей избраннице одно обещание, которое беспрекословно выполняет на протяжении девяти лет.

Королевский биограф Кэти Николл рассказала следующее. Уильям обещал, что у Кейт после свадьбы будет достаточно времени, чтобы проводить его со своей семьей. Об этом пишет Marie Claire. Напомним, что у герцогов подрастают трое детей. Старшему – принцу Джорджу уже семь лет, а младшему – принцу Луи – всего два года. Также у них есть дочка – принцесса Шарлотта.

Недавно Кейт и Уильям вернулись из трехдневного путешествия по Великобритании. Герцоги Кембриджские останавливались в нескольких городах, где встречались с местными жителями. Они узнали, как британцы справились с пандемией.

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