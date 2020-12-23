Завидная невеста: Муцениеце призналась, что после развода за ней ухлестывают женатые мужчины

Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным превратилась в завидную невесту. За ней уже ухлестывают мужчины, причем многие из них несвободны.

Актриса призналась, что женатые кавалеры крайне настойчивы и идут на любые ухищрения, чтобы пригласить ее на свидание. Но после печальной истории с разводом, Агата не желает быть обманутой, потому подобные предложения сразу же отвергает.

Такое откровенное заявление актриса сделала во время очередного выпуска своего шоу «Честный развод», которое она ведет на YouTube-канале.

В гостях у Агаты была ее коллега — актриса Анастасия Меськова, и разговор велся про мужчин и отношения. Меськова призналась, что у нее в жизни появился человек, который делает ее счастливой. При этом называть имя избранника она не стала, предпочла уточнить, что он не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу.

Анастасия обмолвилась, что мужчины не из творческой среды, более постоянны и не склонны к изменам, в отличие от актеров. В свою очередь обманутая Муцениеце заключила, что все мужчины склонны к изменам, независимо от профессии. На этот вывод ее натолкнул личный опыт, пишет сайт OA.

Павел Прилучный ушел от жены к Мирославе Карпович, а потом бросил и ее, переключившись на новую девушку.

Тем временем калининградская полиция разбирается с избиением актера Павла Прилучного в клубе «Завод». Потасовка произошла в ноябре, после этого звезда «Мажора» попал в больницу, пишет ФАН.

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