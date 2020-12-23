«Не было никаких проблем»: Елизавета Боярская рассказала об успехах сына в школе

Актриса в этом году смогла стать еще ближе к мужу и детям благодаря карантину.

Елизавета Боярская для многих поклонников является примером красивой и успешной девушки. Она построила карьеру в кино и театре, а также стала заботливой мамой. Уже 10 лет актриса счастлива в браке с Максимом Матвеевым. У них подрастает восьмилетний сын Андрей и двухлетний Григорий. Звездная семья не так давно снова стала жить в Санкт-Петербурге. Артистка не скрывает, что во время карантина сблизилась с родными, но при этом были и сложности.

По словам Елизаветы, раньше у них была постоянная суета, поездки, а теперь появился настоящий дом. Более того, пандемию девушка назвала одним из лучших моментов в своей жизни с мужем. На время она смогла отстраниться от дел и посвятить себя домашнему очагу.

«Мы отказались от няни и домработницы, и на меня вдруг резко упали все обязанности сразу. После первых 10 дней я взвыла», — разоткровенничалась артистка.

По словам Боярской, она по-другому стала смотреть на домохозяек, так как ей приходилось постоянно стирать, гладить готовить и снова стирать. Она научилась получать удовольствие и регулировать домашние дела, составляя списки. Актриса стала просто расписывать все дела на день, даже, что детей надо искупать.

Елизавета поделилась и успехами сына Андрея в школе. Год назад он пошел в первый класс, а теперь уже учится во втором. Мальчику даже пришлось учится дистанционно из-за пандемии.

«Вообще не было никаких проблем. С ним занимался в основном Максим. Каждое утро учитель присылал нам задание, и нужно было его до какого-то момента выполнить. Сложностей не возникало. А потом мы уехали на дачу и просто попали в рай», — поделилась звезда.

Боярская похвасталась, что Матвеев стал мастерить игрушки и починил в доме все, восхитив даже родителей своей жены. По словам актрисы, карантин стал временем, когда они смогли посвятить себя детям, об этом пишет издание 7days.

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