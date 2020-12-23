Пожилая жена Солнцева в лифчике, юбке и колготках в сеточку устроила жаркие танцы на столе

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram опубликовал фотографию со своего юбилея, на котором его пожилая жена Екатерина Терешкович устроила жаркие танцы на столе. При этом перед гостями вечеринки пенсионерка вытанцовывала в лифчике, юбке, туфлях на высоком каблуке и колготках в сеточку.

Любопытно, что гости ей аплодировали. А вот Гоген Солнцев, судя по всему, пережил самый настоящий шок, от которого ему будет непросто оправиться.

«Прекрасная новость! Госдума одобрила закон, возвращающий в страну вытрезвители! Уверен, если там можно будет получить прописку с отметкой в паспорте Катя, наконец, выпишется из нашей квартиры и пропишется там! P. S. Спасибо, «дорогая» супруга, что сорвала мой юбилей и опозорила перед гостями, хотя обещала мне ни капли не брать в рот!» Гоген Солнцев

Ранее Солнцев отмечал, что Терешкович ведет порой себя неадекватно. Он уже несколько лет безуспешно пытается вылечить ее от алкогольной зависимости.

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