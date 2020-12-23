«Долгие годы тщательно скрываю от зрителя свои чувства»: Ургант высказался об искренности

Профессия ведущего далеко не всегда позволяет демонстрировать на экране свои истинные чувства.

2020 год забрал у нас искрометного писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Многие звезды трогательно высказались об ушедшем артисте, но особенно пронзительно это получилось у Ивана Урганта, который, к тому же, прощался с легендой в эфире своего вечернего шоу, которое является больше комедийным. Сайт Teleprogramma.pro спросил у ведущего, как научиться так провожать в последний путь ушедших людей.

42-летний шоумен заверил, что он отнюдь не умеет красиво прощаться, — подобные речи получаются у него через внутренние страдания.

«Хочется быть максимально искренним, говорить то, что я действительно чувствую. А поскольку долгие годы я тщательно скрываю от зрителя свои чувства, то с этим возникают определенные сложности. Это я иронизирую, но на самом деле мне не так просто. Не хочется попасть в струю пафоса и формальности. Важно, чтобы было видно то, что мы по-настоящему чувствуем», — ответил Иван.

больше по теме Алина Загитова обошла Ольгу Бузову в споре за приз лучшей телеведущей года Ранее в адрес фигуристки звучало немало критики.

В своей искренности Ургант признается, что так же сильно ненавидит хейтеров, как и они его. По словам ведущего, нет ничего хуже, чем бессмысленная, ничем не обоснованная злость к человеку. Его удручают люди, которые питаются этим чувством. Сам шоумен любит общаться с добряками, а злопыхателей и ненавистников не жалует.

Смотрите также: