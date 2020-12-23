«Счастливы вместе»: Север собрала за одним столом сыновей-музыкантов и мужа-медиамагната

Как отметила певица, им редко удается провести время всей семьей.

Певица Елена Север в Instagram разместила серию милых снимков со своими самыми близкими людьми. На фотографиях можно увидеть ее мужа медиамагната Владимира Киселева и двух сыновей – Юрия и Владимира, которые широкой публике больше известны под псевдонимами – ЮрКисс и ВладиМир. В этот день свой день рождения отмечал старший из сыновей звезды – ЮрКисс, которому исполнилось 23 года.

«Счастливы вместе. Только раз в году. День рождения». Елена Север

«Очень добрые фотографии. Леночка – вы просто красавица», «Приятно смотреть на вашу семью. Хорошего дня рождения», «Родителям мои поздравления. Пусть парни оправдают духовное и физическое в них вложения. И станут опорой родным», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Елена Север отыскала в архивах снимок со своей свадьбы с бизнесменом Владимиром Киселевым Певица поздравила своих родных с днем семьи, любви и верности.

Напомним, что муж Елены Север Владимир Киселев старше супруги на 21 год. Он руководит «Русской медиагруппой», в состав которой входят, в частности, многие популярные радиостанции.

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