«Так красиво»: Подольская поужинала в ресторане на набережной с Пресняковым и сыном

Наталья Подольская недавно стала мамой во второй раз. Она сначала пыталась скрывать беременность, но поклонники разглядели ее округлившийся живот. Осенью на свет появился ее второй сын Иван. также вместе с Владимиром Пресняковым она воспитывает пятилетнего сына Артемия. Если первое время артистка почти не покидала свой дом, стараясь все время быть рядом с малышом, то в декабре она стала посещать вечеринки и даже ездить на работу.

22 декабря у Наталья выдался насыщенный день. Она отметила сначала поздравила малыша с тем, что ему исполнилось два месяца, а потом уехала на съемки новогоднего концерта. Девушку сопровождал муж, а также старший сын, который даже станцевал за кулисами. Артистка блистала на публике в золотом платье с юбкой-колоколом.

А вот после работы Пресняков отвел жену и ребенка в ресторан на набережной. Певица переоделась в лосины и трендовую куртку-рубашку в клетку. Недавно в похожем наряде предстала дочка Дмитрия Маликова — Стефания. Звездная семья насладилась красивым видом, пока ждала пиццу.

«Так красиво», — восхитилась звезда.

Потом Владимир успел пообщаться и подурачиться с сыном. Мальчику было все любопытно в новом месте. «Мужские терки», — пошутила Наталья. По всей видимости, домой они вернулись поздно. Девушка решила сделать фото с наследником на память, но ей пришлось его уговаривать. Артемий пока не разделяет любовь мамы с фотосессиям.

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