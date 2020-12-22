«Как стильно»: Собчак в брючном костюме как у Валерии поужинала с видом на Кремль

Ксения Собчак не скрывает, что ей нравится хорошо одеваться. Светская львица всегда обладала особым чувством стиля. Обычно ее образы всегда необычные и запоминающиеся. В этом сезоне она поддержала тренд на эко-кожу, а также полюбила глянцевые плащи и платья с принтом и рюшами. А вот для «Тик-Тока» недавно телеведущая снялась без макияжа и в шубе из натурального меха. Она показала, как любит Россию.

Собчак развивается в разных сферах, в том числе и бизнесе. На днях она побывала на презентации ресторана. Там поваром выступает искусственный интеллект, а меню — интерактивное. Похоже, что теперь журналистка решила оценить другие фешенебельные заведения. 22 декабря она похвасталась, что поужинала в центре города. Ксения позировала на фото у елки в брючном костюме модного графитового цвета, состоящего их жакета оверсайз и брюк клеш.

Примечательно, что такой же наряд был у певицы Валерии на днях. Однако телеведущая дополнила образ белыми кроссовками и сумкой-сундуком.

«Как стильно, а главное — безопасно отужинать с видом на Кремль и Большой Театр? Ответ прост: ещее этим летом Саша Сысоев рганизовали Key by SysoevFM — серию ужинов в съютах отеля. В этот раз готовил шеф-повар Анатолий Казаков. К блюдам подавались коктейли на французском коньяке. Не пропустила и нисколько не жалею», — заявила звезда.

Поклонники восхитились тем, как элегантно оделась Собчак. Многие одарили ее комплиментами. «Ксения Анатольевн,а как всегда, на стиле», «Большевато, но стильно», «Очень красивая», — прокомментировали подписчики пост.

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